Ακόμα και πριν μπει στο γήπεδο του Ντάλας για τον ημιτελικό της Ισπανίας με τη Γαλλία, ο Λαμίν Γιαμάλ τράβηξε για άλλη μία φορά την προσοχή.

Παραμονή του αγώνα που θα κρίνει το ένα εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ 2026, ο νεαρός σταρ της «ρόχα» παρευρέθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου φορώντας ένα διαμαντένιο κολιέ αξίας μεταξύ 25.000 και 30.000 ευρώ, όπως εκτιμά η ισπανική ιστοσελίδα OkDiario.

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