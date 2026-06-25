Μια ακόμη πανέμορφη ιστορική στιγμή πραγματοποιήθηκε σε αυτό το Μουντιάλ με πρωταγωνιστή τον Γκιγιέρμο Οτσόα, που μπήκε ως αλλαγή στον θρίαμβο του Μεξικό κόντρα στη Τσεχία και «κατέγραψε» την συμμετοχή του στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του.

Ο θρυλικός Μεξικανός πορτιέρο στα 40 του χρόνια πήρε τη τιμητική συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» του, το στάδιο Ατζέκα, εκεί όπου το Μεξικό πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στη Τσεχία και προκρίθηκε με 3Χ3 στους «32» του Μουντιάλ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr