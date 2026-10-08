Ποιος είπε πως στο ποδόσφαιρο οι αμοιβές κυμαίνονται με βάση τα γκολ και τα αγωνιστικά λεπτά; Ο Βαγγέλης Παυλίδης φαίνεται πως θα ανταμειφθεί από την Μπενφίκα για κάτι που δεν καταγράφεται σε κανένα στατιστικό: Την επιλογή του να μείνει.

Το περασμένο καλοκαίρι είχε στα χέρια του μια άκρως δελεαστική πρόταση από την Τουρκία, όμως εκείνος παρά τον πακτωλό χρημάτων που του έριχναν στα πόδια, προτίμησε να παραμείνει στην Λισαβόνα και να συνεχίσει με τους «αετούς».

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