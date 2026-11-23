Το μακρύ δράμα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής φτάνει στο τέλος του. Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) ανακοίνωσε ότι η απόφαση για τη διαμάχη της Σενεγάλης με τη CAF και τη Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) θα εκδοθεί αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, το απόγευμα.

Η υπόθεση προέρχεται από την έφεση της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF) εναντίον της CAF και της FRMF. Οι Σενεγαλέζοι κέρδισαν τον τελικό της 18ης Ιανουαρίου στο Ραμπάτ με 1-0 στην παράταση, μετά από ένα παιχνίδι που σταμάτησε για περίπου 15 λεπτά, όταν οι παίκτες τους αποχώρησαν από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για πέναλτι που δόθηκε στο Μαρόκο στις καθυστερήσεις. Ο Μπραχίμ Ντίας απέτυχε να σκοράρει από την άσπρη βούλα και ο Παπ Γκεγιέ έδωσε στη Σενεγάλη το τρόπαιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr