Το Empire State Building της Νέας Υόρκης φωταγωγήθηκε με τα χρώματα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, σηματοδοτώντας το συμβολικό ορόσημο των 100 ημερών πριν από την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένεται αριθμός ρεκόρ εκατομμυρίων οπαδών από τις 48 χώρες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά, που είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με τρεις συνδιοργανώτριες χώρες.

Στην εκδήλωση στο Empire State Building, οι μασκότ που εκπροσώπησαν τις τρεις χώρες «έκλεψαν την παράσταση»: η Maple, η άλκη του Καναδά, ο Zayu, ο ιαγουάρος του Μεξικού, και ο Clutch, ο φαλακρός αετός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τον κόσμο στην περιοχή μας και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι έρχονται εδώ θα έχουν μια ασφαλή εμπειρία», δήλωσε στο AFP ο Αλεξ Λάρσι, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν ρωτήθηκε για τις προετοιμασίες, σχετικά με πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Η διοργάνωση έχει προγραμματισθεί ν’ αρχίσει στις 11 Ιουνίου στο «Ατζέκα» στην Πόλη του Μεξικού και θα ολοκληρωθεί σχεδόν έξι εβδομάδες αργότερα, στις 19 Ιουλίου, στο στάδιο MetLife κοντά στην Νέα Υόρκη.

Συνολικά 104 αγώνες θα διεξαχθούν σε 16 στάδια σε τέσσερις ζώνες ώρας. Οι περισσότεροι θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα φιλοξενήσουν 78 από τους αγώνες.