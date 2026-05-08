Ένα επεισόδιο, που είχε γίνει το μακρινό 1999, όταν η Σεβίλλη επέστεψε στη La Liga, αποκάλυψε 27 χρόνια μετά ο Μάμι Κερεβό.

O Τσιάρτας, που είχε πάει στη Σεβίλλη το 1996 και έμεινε τέσσερα χρόνια (σ.σ. 139 συμμετοχές με 44 γκολ) και ο Κερεβό ήταν συμπαίκτες στη Σεβίλλη και βοήθησαν την ομάδα της Ανδαλουσίας να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας ο Κεβέδο, ο οποίος μίλησε στο ισπανικό «Chiringuito» για περιπτώσεις όπου συγκρούστηκε με συμπαίκτες του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο επεισόδιο με τον Βασίλη Τσιάρτα.

