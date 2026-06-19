Η ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFIRI) ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει επίσημη καταγγελία στη FIFA σχετικά με τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο μεταξύ της βάσης της στο Μεξικό και των αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στην εθνική ομάδα του Ιράν και τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, καθώς η ομάδα της Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει καταγγελία, σχετικά με διακρίσεις όσον αφορά τη μετακίνηση των διεθνών από και προς στις πόλεις και τα γήπεδα της διοργάνωσης, επικαλούμενη διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις άλλες συμμετέχουσες ομάδες του Μουντιάλ.

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