Παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου του Ιράν, Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί, καθησύχασε τους φιλάθλους για τη συμμετοχή της «Team Melli» στο Μουντιάλ(11/6-19/7), το οποίο θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν έχει ένα «λεπτομερές σχέδιο» για να προετοιμαστεί για την άφιξή της στην Αριζόνα, όπου θα δημιουργήσει το προπονητικό κέντρο βάσης της εν όψει του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr