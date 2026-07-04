Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανοίγει απόψε στις 20:00 ώρα Ελλάδας, με τον συνδιοργανωτή Καναδά να βρίσκεται και πάλι εκτός… έδρας, αφού το NRG Stadium του Χιούστον στο Τέξας φιλοξενεί την αναμέτρηση με το Μαρόκο.

Ο Καναδάς ζει τη μεγαλύτερη ιστορική στιγμή του στη διοργάνωση. Ο Τζέσι Μαρς έχτισε μια ομάδα που πέρασε πρώτη φορά στην ιστορία της σε φάση νοκ-άουτ, αφού κατέκτησε τον πρώτο της βαθμό και την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση μέσα στον ίδιο όμιλο.

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