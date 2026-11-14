Ένα απίθανο στιγμιότυπο έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο παιχνίδι ανάμεσα στους Κόλετζ Παρκ Σκάιχοκς και τους Λονγκ Άιλαντ Νετς, με τον ΚιΣον Μπράιαντ να χαρίζει το κάρφωμα της χρονιάς περνώντας πάνω από τον αντίπαλό του, σε ένα στιγμιότυπο που ξύπνησε μνήμες από το θρυλικό κάρφωμα του Βινς Καρτερ στον Φρεντερίκ Βάις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ, το 2000!

Είναι γνωστή η αγάπη των Αμερικανών στα εντυπωσιακά plays, τα βροντερά καρφώματα και τα στιγμιότυπα που σε κάνουν να θέλεις να σηκωθείς από τη θέση σου. Ένα τέτοιο στιγμιότυπο έλαβε χώρα στη διάρκεια της τρίτης περιόδου ανάμεσα στις θυγατρικές ομάδες των Ατλάντα Χοκς και των Μπρούκλιν Νετς, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον ΚιΣον Μπράιαντ.

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