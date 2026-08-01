Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Μετά την UEFA και το Κατάρ πήρε θέση υπέρ της απόσυρσης της πρότασης του Τζάνι Ινφαντίνο για την παραχώρηση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων της FIFA.
Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της ασιατικής χώρας, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του προέδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σημειώνοντας ότι η αρχική πρόταση περιείχε θετικές προοπτικές.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr