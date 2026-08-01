Μετά την UEFA και το Κατάρ πήρε θέση υπέρ της απόσυρσης της πρότασης του Τζάνι Ινφαντίνο για την παραχώρηση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων της FIFA.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της ασιατικής χώρας, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του προέδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σημειώνοντας ότι η αρχική πρόταση περιείχε θετικές προοπτικές.

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