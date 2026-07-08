Ο Ντόνοβαν Μίτσελ δεν περίμενει πολύ για να ανταμειφθεί για την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε στο ΝΒΑ. Ο 29χρονος σούπερ σταρ των Κλίβελαντ Καβαλίερς υπέγραψε τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 273 εκατ. δολαρίων.

Η διοίκηση της ομάδας έδειξε έμπρακτα την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που τρέφει για τον Μίτσελ «δένοντάς» τον με ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαιο στην ιστορία του οργανισμού κι αυτό γιατί τον θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο χτίζεται το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

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