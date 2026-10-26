Ο Χάρι Κέιν στη διάρκεια του αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με την Άρσεναλ (2-2) για την 3η αγωνιστική της League Face Champions League, έκανε κάτι που είχε να κάνει από τότε που είχε τεθεί αντίπαλος του Αστέρα Τρίπολης, σύμφωνα με την Opta.

Στην αναμέτρηση με τους Λονδρέζους, ο διεθνής Άγγλος επιθετικός εκτέλεσε ελεύθερο (μακρινή μεταβίβαση προς τον Αλφόνσο Ντέιβις) για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι μετά τον Οκτώβριο του 2014.

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