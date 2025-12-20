Η αφρικανική ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αποφάσισε να εναρμονίσει το καλεντάρι της με τα διεθνώς ισχύοντα και, από το 2028, θα διοργανώνει το Κύπελλο Εθνών κάθε τέσσερα χρόνια, αντί για κάθε διετία, όπως ίσχυε από την καθιέρωσή του, το 1957.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, την παραμονή της έναρξης της φετινής διοργάνωσης στο Μαρόκο, το Κόπα Άφρικα του 2027 θα γίνει κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί, σε Τανζανία, Κένυα και Ουγκάντα, θα ακολουθήσει άλλη μία διοργάνωση την αμέσως επόμενη χρονιά (2028) και από κει και μετά το Κύπελλο Εθνών θα γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Στο μεσοδιάστημα, η CAF θα καθιερώσει με τη σειρά της ένα τουρνουά ανάλογο με το Nations League της UEFA, για το οποίο ο Μοτσέπε υποσχέθηκε ότι θα προσφέρει υψηλότερα χρηματικά έπαθλα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό.