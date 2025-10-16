Η εθνική ομάδα K20 του Μαρόκου προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ, που διεξάγεται στην Χιλή, καθώς στον ημιτελικό της διοργάνωσης, απέκλεισε με 5-4 στα πέναλτι (κ.α. 1-1) την Γαλλία.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης, ήταν η χρησιμοποίηση και των τριών τερματοφυλάκων που υπήρχαν στην αποστολή της αφρικανικής χώρας, από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Μοχάμεντ Ουαχμπί.

Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός πορτιέρε, Γιάνις Μπενσαούχ, αγωνίστηκε στην αρχική 11άδα κι έκανε αρκετές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο αλλά τραυματίστηκε στο πόδι και ο Ουαχμπί αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει με τον Ιμπραήμ Γκομίς, ο οποίος έπαιξε μέχρι το τέλος της παράτασης.

Σ’ αυτό το σημείο κι εν όψει της διαδικασίας των πέναλτι, ο Ουαχμπί αποφάσισε να δώσει φανέλα και γάντια στον τρίτο τερματοφύλακα της αποστολής, Αμπντελχακίμ Μεσμπάχι, ο οποίος ουσιαστικά χάρισε την πρόκριση στους Μαροκινούς, καθώς απέκρουσε το πέναλτι του Τζιλιάν Ενγκουεσάν.

🚨🇫🇷 DJYLIAN N’GUESSAN HAS MISSED HIS OENALTY FOR FRANCE IN THE PENALTY SHOOTOUT! MOROCCO ADVANCES TO THE FINAL OF THE U20 WORLD CUP! 🇲🇦🌟 pic.twitter.com/JrwXUMI218 — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 15, 2025

«Είμαι αρκετά συγκινημένος γιατί είναι μια ιστορική στιγμή, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε τον τελικό. Θα ηρεμήσουμε γρήγορα γιατί αυτό που θέλουμε είναι να κερδίσουμε το κύπελλο. Θα το παλέψουμε με την ίδια νοοτροπία», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος ο Μαροκινός τεχνικός.

Στον τελικό (20/10) της διοργάνωσης, το Μαρόκο θ’ αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που απέκλεισε με 1-0 την Κολομβία, χάρη στο γκολ του Σιλβέτι στο 72ο λεπτό του ημιτελικού, ενώ στον «μικρό» τελικό της 18ης Οκτωβρίου, θ’ αναμετρηθούν οι νεαροί «πετεινοί» με τους «καφετέρος».