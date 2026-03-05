Σκηνές έντασης που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου εκτυλίχθηκαν σε αγώνα Κυπέλλου στην Αλγερία, σε ένα περιστατικό που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στα γήπεδα της χώρας.

Σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral, ποδοσφαιριστής της Μπελουίζντατ ετοιμάζεται να εκτελέσει φάουλ κοντά στη γωνία του γηπέδου, τη στιγμή που από την εξέδρα αρχίζουν να εκτοξεύονται δεκάδες μπουκάλια και διάφορα αντικείμενα προς τον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, δυναμιτάκια σκάνε λίγα μέτρα μακριά του, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr