Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε Μουντιάλ του τρόμου. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί στο στάδιο Αζτέκα, το εναρκτήριο λάκτισμα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Ωστόσο η έντονη βία στο Μεξικό, λόγω συγκρούσεων των καρτέλ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», δημιουργεί ατμόσφαιρα τρόμου και αβεβαιότητας. Σε αυτή την κατάσταση έρχεται να προστεθεί ο πόλεμος του κόλπου που συνταράσσει την ανθρωπότητα και μπορεί να μην ακουμπά ακόμη ευθέως την Αμερικανική Ήπειρο, ωστόσο οι επιπτώσεις του μπορεί ν’ αποδειχθούν μοιραίες για το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Την κατάσταση επιβαρύνει η συμμετοχή σε αυτό του Ιράν που έχει να δώσει δύο αγώνες Ιουνίου στο Λος Άντζελες, στην «ηλεκτρισμένη» Καλιφόρνια, την Τρίτη 16 Ιουνίου με τη Νέα Ζηλανδία και την Κυριακή 21 Ιουνίου με το Βέλγιο, ενώ διασφαλισμένο στους ομίλους είναι και το παιχνίδι με την Αίγυπτο στο Σιάτλ το Σάββατο 27 Ιουνίου.

