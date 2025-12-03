Οι Φιλαδέλφεια 76ερς τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 100.000 δολαρίων από το NBA για παραβίαση των κανόνων της λίγκας σχετικά με την αναφορά τραυματισμών.

Σύμφωνα με το πρωτάθλημα, οι 76ερς δεν αποκάλυψαν με ακρίβεια την κατάσταση διαθεσιμότητας του σέντερ Τζοέλ Εμπίιντ πριν από τον αγώνα τους απέναντι στους Ατλάντα Χοκς την Κυριακή.

Ο Εμπίιντ είχε δηλωθεί ως «εκτός» στο αρχικό ιατρικό δελτίο της Φιλαδέλφεια, αλλά τελικά αγωνίστηκε, σημειώνοντας 18 πόντους σε 30 λεπτά στη διπλή παράταση όπου οι 76ερς ηττήθηκαν με 142-134 από τους Χοκς.

Ο επτά φορές All-Star και MVP του NBA για τη σεζόν 2022-23 αντιμετωπίζει προβλήματα στο αριστερό του γόνατο για σχεδόν δύο χρόνια, μετά τη ρήξη μηνίσκου στα μέσα της σεζόν 2023-24.

Ο 31χρονος Εμπίιντ απείχε από τον επόμενο αγώνα της Φιλαδέλφεια επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς την Τρίτη, λόγω του χρόνιου τραυματισμού στο γόνατο.

Το πρόστιμο υπολογίζει επίσης το προηγούμενο ιστορικό των 76ερς σε παραβιάσεις των κανόνων αναφοράς τραυματισμών, όπως ανακοίνωσε το NBA.

Ο Εμπίιντ έχει περιοριστεί σε επτά αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν και έχει μέσο όρο 19,4 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ.