Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, τιμώντας τα 100 χρόνια ζωής της ΕΠΟ. Όπως αποφασίστηκε το Nations League αλλάζει από φέτος έως και τη διοργάνωση του 2028.

Η μεγάλη αλλαγή αφορά στις λίγκες, οι οποίες θα είναι πλέον τρεις και όχι τέσσερις όπως ήταν μέχρι τώρα. Έτσι, σε League A, League B και League C οι ομάδες αυξάνονται από 16 στις 18 και θα χωρίζονται σε τρία γκρουπ των 6 ομάδων.

Παράλληλα, για τη League A και τη League B αλλάζει το σύστημα ανόδου και υποβιβασμού. Οι δύο χειρότερες ομάδες από κάθε γκρουπ, δηλαδή έξι ομάδες, θα υποβιβάζονται στη League B, ενώ αντίθετα, οι τέσσερις πρωτοπόροι των γκρουπ της League B θα κερδίζουν την άνοδο στη League A, ενώ για τις άλλες δύο η άνοδος ή η παραμονή θα παίζονται σε μπαράζ.

Πιο κάτω, οι τέσσερις πρωτοπόροι της League C θα ανέβουν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, ενώ θα υπάρχουν μπαράζ με τέσσερις ομάδες της League B και τις τέσσερις δεύτερες των γκρουπ της League C.