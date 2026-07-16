Συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 39 του ο Λιονέλ Mέσι και να καταρρίπτει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελο. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, μετά την πρόκριση της πρωταθλήτριας κόσμου «Αλμπισελέστε» στον τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, θα γίνει πλέον ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που θα έχει ενεργή παρουσία σε τρεις τελικούς Μουντιάλ.

Ο Λιονέλ Μέσι, οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό του 2014, όπου λύγισε από την Γερμανία στην παράταση (1-0 η νασιοναλμάνσαφτ), ενώ οκτώ χρόνια αργότερα κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022, επικρατώντας της Γαλλίας στα πέναλτι με 4-2 (3-3 η παράταση) και πλέον ετοιμάζεται για τον τρίτο τελικό Mundial στην μυθική του καριέρα.

Ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει παρουσία σε τρεις τελικούς Μουντιάλ εκτός από τον Λιονέλ Μέσι, είναι ο εμβληματικός Βραζιλιάνος μπακ Καφού, που αγωνίστηκε με την Βραζιλία στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002, κατακτώντας δύο φορές το τρόπαιο, το 1994 και το 2002.

Έτσι, ο Pulga, το βράδυ της Κυριακής θα γράψει ακόμη μια χρυσή σελίδα στην πλούσια καριέρα του, έχοντας ως στόχο να κατακτήσει το δεύτερο του Παγκόσμιο Κύπελλο και να ισοφαρίσει έτσι τον Καφού.

Μάλιστα αν καταφέρει να σκοράρει στον τελικό και να κατακτήσει παράλληλα το βαρύτιμο τρόπαιο, θα γίνει ο δεύτερος στα χρονικά, που θα έχει πετύχει κάτι παρόμοιο. Να σκοράρει δηλαδή σε δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου και να σηκώσει την κούπα. Πρώτος το είχε πετύχει ο Πελέ, στους τελικούς του 1958 (κόντρα στη Σουηδία 5-2) και του 1970 (κόντρα στην Ιταλία 4-1).

Το επίτευγμα των δύο παγκόσμιων αστέρων, πλησίασαν τέσσερα ακόμη σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Πρόκειται για τους Πελέ (1958, 1962, 1970) Ρονάλντο Ναζάριο (1994, 1998, 2002) Λόταρ Ματέους (1982, 1986, 1990) και Πιερ Λιτμπάρσκι (1982, 1986, 1990), οι οποίοι όμως δεν αγωνίστηκαν και στους τρεις τελικούς, είτε λόγω τραυματισμού, είτε επειδή παρέμειναν στον πάγκο.

Ο Πελέ δεν έπαιξε στον τελικό του 1962 λόγω τραυματισμού. Ο Ρονάλντο στον τελικό του 1994, ο Ματέους στον τελικό του 1982 και ο Λιτμπάρσκι στον τελικό του 1986, δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους προπονητές τους, παραμένοντας στον πάγκο.

Μέσι: «Το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα, πήραμε μία νίκη που ο αργεντινός λαός ήθελε απεγνωσμένα»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Αργεντινής για ακόμη ένα Μουντιάλ, ο σπουδαίος Λιονέλ Μέσι, μετά την πρόκριση στον τελικό μίλησε με λόγια καρδιάς για την μέχρι τώρα πορεία της «Αλμπισελέστε», δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα και το να είμαστε σε έναν ακόμη τελικό είναι απίστευτο. Στους Αργεντίνους θα πω αυτό που είπα και στο Κατάρ. Να το απολαύσουν, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ.

Όλα όσα βιώσαμε ήταν απίστευτα. Παρόλο που ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, υπήρχε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα από την αρχή κιόλας του ύμνου. Η ομάδα το ένιωσε. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη.

Δεν ήταν απλά μια νίκη, ήταν κάτι που το ήθελε απεγνωσμένα ο Αργεντίνικος λαός, και την θέλαμε κι εμείς, και μας έβαλε σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι τρελό να παίζεις σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δεν ξέρω, ειλικρινά, μετά από όλα όσα έχουμε περάσει, δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο από αυτό. Το να παίζεις σε έναν ακόμα τελικό είναι κάτι εκπληκτικό. Ο Θεός είναι μεγάλος, και πάντα έχει κάτι άλλο, αλλά ειλικρινά, δεν μπορώ πια να ζητήσω τίποτα περισσότερο από τον Θεό.

Είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχει δώσει ο Θεός, είτε στην αθλητική μου καριέρα είτε στην προσωπική μου ζωή. Όπως λέω πάντα, για τα υπόλοιπα… Θα είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός ξέρει».