Η Μαρσέιγ παρουσίασε την Τετάρτη (8/4) το νέο της λογότυπο, το 12ο στην ιστορία της, σχεδιασμένο ως «γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον» του συλλόγου της Μασσαλίας.

Το νέο έμβλημα, που θα εμφανίζεται στις φανέλες των ανδρικών και γυναικείων ομάδων της «Ολιμπίκ» από την επόμενη σεζόν, είναι αποτέλεσμα «δουλειάς σχεδόν 24 μηνών», δήλωσε ο προσωρινός πρόεδρος του συλλόγου, Αλμπάν Γιουστέρ, κατά την παρουσίασή του στη Μασσαλία. Είναι πιο στρογγυλό, πιο λιτό και με ένα ελαφρώς πιο σκούρο μπλε.

«Είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της Μαρσέιγ», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι το προηγούμενο λογότυπο χρονολογούνταν από το 2004.

«Πρόκειται για μια νέα οπτική ταυτότητα, ριζωμένη στην ιστορία και την ταυτότητα της Μασσαλίας, μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον», τόνισε επίσης, σε εκδήλωση όπου παρευρέθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, ο προπονητής Χαμπίμπ Μπεγιέ, αλλά και παλαίμαχοι όπως ο Μπαζίλ Μπολί και ο Μαμαντού Νιάνγκ.

Σε επίπεδο σχεδιασμού, το νέο λογότυπο είναι πιο απλό από το προηγούμενο, με ένα «Μ» μέσα σε διπλό κύκλο που σχηματίζει το «Ο», ενώ το μπλε χρώμα -το οποίο ο σύλλογος χαρακτηρίζει ως «μπλε της Μασσαλίας»- είναι πιο σκούρο σε σχέση με το ανοιχτό μπλε του προηγούμενου σήματος.

«Το προηγούμενο λογότυπο το είχαμε για πάνω από 20 χρόνια. Αυτό θα το έχουμε για κάποια χρόνια, θα “ζήσει” μέσα από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα και θα αποκτήσει τη δική του ιστορία», δήλωσε ο Γιουστέρ, ο οποίος ανέλαβε προσωρινά μετά την αποχώρηση του Πάμπλο Λονγκόρια, που είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία του νέου σήματος.

«Μετά από 22 χρόνια, έπρεπε να γίνει, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει», δήλωσε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του συλλόγου, Αλεσάντρο Αντονέλο.

«Όταν σχεδιάστηκε το προηγούμενο λογότυπο, δεν υπήρχαν smartphones, δεν ζούσαμε σε έναν ψηφιακό κόσμο αλλά σε έναν φυσικό. Σήμερα όλα είναι ψηφιακά. Με αυτό το λογότυπο είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις του μέλλοντος», πρόσθεσε ο Ιταλός παράγοντας.