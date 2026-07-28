Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα του Ζοσέ Μουρίνιο, με τίτλο «MOURINHO», θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 11 Αυγούστου 2026, με την πλατφόρμα να δημοσιεύει το τρέιλερ.

Η νέα μίνι σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων του Netflix με τίτλο «MOURINHO», η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 11 Αυγούστου 2026, αποτελεί μια βαθιά και διεισδυτική ανατομή στην καριέρα του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα το στάτους του σύγχρονου προπονητή ποδοσφαίρου.

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