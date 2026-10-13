To Netflix θα… «παίξει» μπάλα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη!

Η κορυφαία συνδρομητική πλατφόρμα streaming, όπως ανακοίνωσε, εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 σε Ισπανία και Ανδόρα. Πρόκειται να καλύψει ζωντανά στις δύο χώρες και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Το deal συμπεριλαμβάνει επίσης την προβολή των εκπομπών πριν από τη σέντρα, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη των αναμετρήσεων.

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