Ξεχωριστή είναι η σημερινή μέρα για τον Γάλλο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Αντουάν Γκριεζμάν. Βλέπετε στις 8 Απριλίου, έχει σημειώσει το καλύτερο… χατ- τρικ της ζωής του, το πιο ιδιαίτερο, το οποίο θα γιορτάζει σε όλο του τον βίο. Αφορά φυσικά την οικογένεια του, καθώς και τα τρία του παιδιά, που έχουν κατά σύμπτωση γεννηθεί την 8η Απριλίου χωρίς να είναι τρίδυμα.

Το πρώτο παιδί του Γάλλου σταρ, η Μία, γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 2016, ακολούθησε ο Αμάρο στις 8 Απριλίου 2019, ενώ δύο χρόνια αργότερα ήρθε στη ζωή η Άλμπα στις 8 Απριλίου 2021.

Έτσι ο 34χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής γιορτάζει κάθε χρόνο, στις 8 Απριλίου, τα γενέθλια και των τριών παιδιών του!

Μάλιστα η πρώτη του κόρη η Μια, σε ηλικία 2 ετών βρισκόταν στην αγκαλιά του όταν ο ίδιος πανηγύριζε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία, στη Μόσχα το 2018.

Footballer Antoine Griezman has 3 kids.

Curiously all 3 of his kids share the same birthday.

April 8. 2016

April 8. 2019

April 8. 2021

Man’s shots on 14th July are always on target. pic.twitter.com/k5xScvjdy5

— Ronnie Chirchir (@ronniechirchir) April 8, 2023