Το όνομα του παλαίμαχου διεθνούς Γάλλου ποδοσφαιριστή Φρανκ Ριμπερί περιλαμβάνεται σε αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που καταγράφονται στα έγγραφα, μία γυναίκα που εμφανίζεται ως φερόμενο θύμα αναφέρεται σε σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει δικαστική κρίση ή επίσημη τοποθέτηση από τον ίδιο τον πρώην ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ, η εν λόγω γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Ριμπερί αποπειράθηκε να της επιτεθεί σεξουαλικά και ότι το περιστατικό έληξε με παρέμβαση της αστυνομίας. Το ίδιο πρόσωπο διατυπώνει, επίσης, σοβαρούς ισχυρισμούς περί εμπλοκής του πρώην ποδοσφαιριστή σε κυκλώματα πορνείας και αναζήτησης ανήλικων κοριτσιών, ακόμη και 14 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr