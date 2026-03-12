Σαφές μήνυμα αναφορικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο έστειλε ο Χέιμο Σχίργκι. Ο Αυστριακός γενικό διευθυντή λειτουργιών της FIFA για το Μουντιάλ μίλησε στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης στο Ντάλας και υπογράμμισε: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ μεγάλο για να αναβληθεί».

Όπως τόνισε η FIFA παρακολουθεί στενά το ζήτημα του Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, και ειδικά μετά τις δηλώσεις του υπουργού Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιανμαλί, ο οποίος ανέφερε ότι προς το παρόν ήταν αδύνατο για την εθνική ομάδα της χώρας να συμμετάσχει στο τουρνουά.

«Αν είχα μια κρυστάλλινη σφαίρα, θα μπορούσα να σας πω τώρα τι θα συμβεί, αλλά προφανώς η κατάσταση εξελίσσεται», συνέχισε και πρόσθεσε: «Αλλάζει μέρα με τη μέρα και την παρακολουθούμε στενά. Συνεργαζόμαστε με όλους τους ομοσπονδιακούς εταίρους μας, αλλά και με τους διεθνείς εταίρους μας, για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και ουσιαστικά το εξετάζουμε μέρα με τη μέρα και κάποια στιγμή θα έχουμε μια λύση. Και το Παγκόσμιο Κύπελλο προφανώς θα πραγματοποιηθεί. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ μεγάλο και ελπίζουμε ότι όλοι όσοι έχουν προκριθεί μπορούν να συμμετάσχουν».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες, με το τουρνουά να φιλοξενείται σε τρεις χώρες – τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά – και συνολικά 16 πόλεις (11 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις στο Μεξικό και δύο στον Καναδά).

Ο Σχιργκί επανέλαβε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με την ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου για να ζητά ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση.

«Δεδομένης της κατάστασης του κόσμου σήμερα, αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθουν όλοι κοντά. Για όσους δεν έχουν ζήσει ποτέ Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό επειδή είναι πραγματικά παγκόσμιο και τους φέρνει όλους κοντά. Το είδαμε στο Κατάρ και τη Ρωσία, παντού. Οι άνθρωποι έμειναν έκπληκτοι από το πόσο διεθνές είναι όλο αυτό», πρόσθεσε ο αυστριακός παράγοντας της FIFA.