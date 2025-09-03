ROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου
Τσεχία – Πορτογαλία 50-62
Λετονία – Τουρκία 73-93
Σερβία – Εσθονία 98-64
2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου
Τουρκία – Τσεχία 92-78
Εσθονία – Λετονία 70-72
Πορτογαλία – Σερβία 69-80
3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Τσεχία – Εσθονία 75-89
Λετονία – Σερβία 80-84
Τουρκία – Πορτογαλία 95-54
4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Εσθονία – Τουρκία 64-84
Πορτογαλία – Λετονία 62-78
Σερβία -Τσεχία 82-60
5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Εσθονία – Πορτoγαλία 65-68
Τσεχία – Λετονία 75-109
Τουρκία – Σερβία 95-90
Κατάταξη (Ν-Η)
- Τουρκία 5-0*
- Σερβία 4-1*
- Λετονία 3-2*
- Πορτογαλία 2-3*
- Εσθονία 1-4
- Τσεχία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106
Σουηδία – Φινλανδία 90-93
2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου
Γερμανία – Σουηδία 105-83
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79
3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Λιθουανία – Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85
4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία – Λιθουανία 78-81
5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία 83-89
Λιθουανία – Σουηδία 74-71
Φινλανδία – Γερμανία 61-91
Κατάταξη (Ν-Η)
- Γερμανία 5-0*
- Λιθουανία 4-1*
- Φινλανδία 3-2*
- Σουηδία 1-4*
- Μαυροβούνιο 1-4
- Μεγάλη Βρετανία 0-5
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου
Γεωργία – Ισπανία 83-69
Βοσνία – Κύπρος 91-64
Ελλάδα – Ιταλία 75-66
2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Ιταλία – Γεωργία 78-62
Κύπρος – Ελλάδα 69-96
Ισπανία – Βoσνία 88-67
3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου
Γεωργία – Ελλάδα 53-94
Ισπανία – Κύπρος 91-47
Βοσνία – Ιταλία 79-96
4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα – Βοσνία 77-80
Κύπρος – Γεωργία 61-93
Ιταλία – Ισπανία 67-63
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
- Ελλάδα 3-1*
- Ιταλία 3-1*
- Ισπανία 2-2
- Γεωργία 2-2
- Βοσνία 2-2
- Κύπρος 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου
Ισραήλ – Ισλανδία 83-71
Βέλγιο – Γαλλία 64-92
Σλοβενία – Πολωνία 95-105
2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου
Ισλανδία – Βέλγιο 64-71
Γαλλία – Σλοβενία 103-95
Πολωνία – Ισραήλ 66-64
3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου
Σλοβενία – Βέλγιο 86-69
Ισραήλ – Γαλλία 82-69
Πολωνία – Ισλανδία 84-75
4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Βέλγιο – Ισραήλ 89-92
Ισλανδία – Σλοβενία 79-87
Γαλλία – Πολωνία 83-76
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Γαλλία – Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)
Πολωνία – Βέλγιο (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
- Γαλλία 3-1*
- Ισραήλ 3-1*
- Πολωνία 3-1*
- Σλοβενία 2-2*
- Βέλγιο 1-3
- Ισλανδία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Β2 – Α3
2. Α1 – Β4
3. Β1 – Α4
4. Α2 -Β3
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. C1 – D4
6. D2 – C3
7. C2 – D3
8. D1 – C4
*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Νικητής 1 – Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)
10. Νικητής 2 – Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Νικητής 3 – Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)
12. Νικητής 4 – Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 – Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)
Αναλυτικά τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16» του Eurobasket
Γερμανία – Πορτογαλία
Λιθουανία – Λετονία
Τουρκία – Σουηδία
Σερβία – Φινλανδία
