H Ρεάλ κυριάρχησε στο ευρωπαϊκό clasico της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague, γράφοντας το «δύο στα δύο» τη φετινή σεζόν επί της Μπαρτσελόνα, πιάνοντας τους Καταλανούς με ρεκόρ 14-8 και κάνοντας άλμα τετράδας! Η «Βασίλισσα» έφτασε άνετα στη νίκη με 80-61 επί των «μπλαουγκράνα» στη Μαδρίτη, με την άμυνα να έχει την τιμητική της!

Με απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ και την άμυνα σε πρώτο πλάνο, η Ρεάλ μπήκε ουσιαστικά σε τροχιά νίκης από το πρώτο ημίχρονο, όταν κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 31 πόντους και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (43-31). Η αμυντική προσέγγιση των γηπεδούχων παρέμεινε ίδια και αναλλοίωτη στο δεύτερο εικοσάλεπτο, με τη διαφορά να ανεβαίνει διαρκώς και να φτάνει ακόμη και τους 21 πόντους στο 36΄ (76-55), μετατρέποντας σε… περίπατο για τη Ρεάλ το clasico.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Ουσμάν Γκαρούμπα με 16 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο έτερος σέντερ των νικητών, Έντι Ταβάρες. Διψήφιος και ο Μάριο Χεζόνια (12π.), όπως και ο Γκάμπριελ Ντεκ (12π.). Από την Μπαρτσελόνα των 15 λαθών και των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας από τα 6,75 (4/18 τρίποντα) πάλεψε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 14 πόντους.

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ… δεινοπάθησε μέχρι το 35΄, αλλά όταν βρήκε ρυθμό από τα 6,75 μπήκε σε τροχιά νίκης και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 81-73 της Βιλερμπάν στην LDLC Arena, για την 22η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 15-6. Στον αντίποδα, η γαλλική ομάδα υποχώρησε στο 6-16.

Η αδυναμία που παρουσίασαν οι Ισραηλινοί στα τρίποντα (τελείωσαν τον αγώνα με 3/15), έβαλαν τη Βιλερμπάν από νωρίς σε θέση ισχύος. Οι Γάλλοι, οι οποίοι βρέθηκαν ακόμη και στο +12 στο 22΄ (45-33), είχαν τον έλεγχο του ματς, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες προσωπικότητες για να βγουν μπροστά όταν η μπάλα άρχισε να καίει.

Η Χαποέλ βρήκε το πρώτο της εύστοχο τρίποντο στην εκπνοή της τρίτης περιόδου, μειώνοντας 58-57 και αφού πρώτα είχε ενεργοποιήσει την άμυνα της, ενώ με δύο κολλητά από Ουέινραϊτ και Τζόουνς φρόντισε από το ισόπαλο 68-68 στο 35΄ να ξεφύγει με +6 (68-74) και να μην κοιτάξει πίσω μέχρι το φινάλε…

Με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 μπλοκ ο Νταν Οτούρου οδήγησε την επίθεση της Χαποέλ, ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Ελάια Μπράιαντ. Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Γκλιν Ουάτσον με 17 επίσης με 17 πόντους.

Εν τω μεταξύ, η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, συνεχίζοντας την αναρρίχηση της προς την κορυφή, ενώ έχει εκκρεμότητα το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 82-79 της Βαλένθια, για την 22η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 14-7 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στη δεύτερη σερί ήττα τους και όγδοη εφετινή, με την οποία έχασαν την ευκαιρία να παραμείνουν στο… ρετιρέ της βαθμολογίας.

Η τουρκική ομάδα βασίστηκε σε ένα σερί 12-0 στην εκκίνηση του αγώνα, όταν από το εις βάρος της 16-18 στο 6΄ έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 28-18 στο 9΄. Ακόμη κι όταν η Βαλένθια αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 30-30 στο 13΄, είχε τις λύσεις για ένα επιμέρους σκορ 15-4, με το οποίο εξασφάλισε στο ημίχρονο μία διαφορά 13 πόντων (45-34). Στο δεύτερο ημίχρονο και με διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας, η Φενέρ δεν έχασε το προβάδισμα και έφτασε σχετικά άνετα στο τελικό 82-79.

Πρώτος σκόρερ της τουρκικής ομάδας ο Νάντο ντε Κολό, ο οποίος στην επιστροφή στην Πόλη για τη δεύτερη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε αποθεώθηκε από το κοινό και τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 3 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Ουέιντ Μπόλντγουιν, ο οποίος εκτός από 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ είχε και το κομβικό μπλοκ στον Μοντέρο στα 16΄΄ για τη λήξη, όταν ο τελευταίος από τα 6,75 προσπάθησε να ισοφαρίσει σε 80-80. Από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους.

Η 22η αγωνιστική

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός 85-78

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας 100-97

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί – Μονακό 87-95

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6

Μονακό (Μονακό) 15-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7

Βαλένθια (Ισπανία) 14-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8

Ολυμπιακός 13-8

Παναθηναϊκός 13-9

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13

Παρί (Γαλλία) 7-14

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14

Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16

Παρτιζάν (Σερβία) 6-16