Με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα με 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε στο Athens Telecom Center ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-86 του Ερυθρού Αστέρα.
Η 28η αγωνιστική:
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας 92-86
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ –Μπάγερν Μονάχου 111-106 (παρ.)
Βαλένθια –Βιλερμπάν 82-67
Μπαρτσελόνα –Παρί 74-85
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου
Παναθηναϊκός–Φενερμπαχτσέ 83-85
Ζαλγκίρις Κάουνας –Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82
Μονακό –Μπασκόνια 102-92
Παρτιζάν –Ρεάλ Μαδρίτης 73-77
Αρμάνι Μιλάνο –Ντουμπάι 78-96
Βαθμολογία
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 20-7
Ολυμπιακός 18-9
Βαλένθια (Ισπανία) 18-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 17-11
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-11
————————————
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 16-12
Μονακό (Μονακό) 16-12
Παναθηναϊκός 16-12
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12
————————————
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 14-14
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-16
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16
Παρί (Γαλλία) 9-18
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-19
Παρτιζάν (Σερβία) 9-19
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21