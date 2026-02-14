Με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα με 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε στο Athens Telecom Center ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-86 του Ερυθρού Αστέρα.

Η 28η αγωνιστική:

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας 92-86

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ –Μπάγερν Μονάχου 111-106 (παρ.)

Βαλένθια –Βιλερμπάν 82-67

Μπαρτσελόνα –Παρί 74-85

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός–Φενερμπαχτσέ 83-85

Ζαλγκίρις Κάουνας –Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82

Μονακό –Μπασκόνια 102-92

Παρτιζάν –Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Αρμάνι Μιλάνο –Ντουμπάι 78-96

Βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 20-7

Ολυμπιακός 18-9

Βαλένθια (Ισπανία) 18-10

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 17-11

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-11

————————————

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 16-12

Μονακό (Μονακό) 16-12

Παναθηναϊκός 16-12

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12

————————————

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 14-14

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-16

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16

Παρί (Γαλλία) 9-18

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-19

Παρτιζάν (Σερβία) 9-19

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19

Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21

