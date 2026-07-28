Δέκα μέρες μετά το ιστορικό επίτευγμα της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Εθνική Ισπανίας, ο Μαρκ Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση που έδωσε πριν από τον τελικό με την Αργεντινή.

Ο 28χρονος αριστερός οπισθοφύλακας που από φέτος θα αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το νέο του τατουάζ με πρωταγωνιστή τον προπονητή του στη «Ρόχα», ο οποίος συνοδεύεται από το τρόπαιο και το logo της διοργάνωσης.

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