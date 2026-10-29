Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τις ευχαριστίες του για την κατάκτηση του βραβείου της «Χρυσής Μπάλας» όλων των Εποχών (B.O.A.T. /Ballon d’Or of All Times ), μία διάκριση που προέκυψε μετά από ψηφοφορία φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

«Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Αυτή η “Χρυσή Μπάλα Όλων των Εποχών” ανήκει και σε εσάς», έγραψε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Η διάκριση συνδέθηκε με την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας (Ballon d’Or Gala) που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (26/10), αν και το όνομα του νικητή ανακοινώθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Η διαδικασία επιλογής ήταν ανοιχτή στους φιλάθλους —οι οποίοι μπορούσαν να ψηφίσουν καταβάλλοντας το αντίτιμο του ενός ευρώ— με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότερης κατάκτησης της «Χρυσής Μπάλας» όλων των εποχών, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους παίκτες που έχουν κερδίσει το βραβείο δύο ή περισσότερες φορές.

Αν και η διάκριση αυτή δεν συνοδεύεται από κάποιον επίσημο τίτλο ή τρόπαιο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέλαβε την πρώτη θέση για τη νίκη του το 2008, όταν αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τότε είχε σημειώσει 42 γκολ σε 49 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, 31 γκολ στην Premier League, ισοφαρίζοντας το τότε ρεκόρ σκοραρίσματος σε μία σεζόν 38 αγωνιστικών και 8 γκολ στο Champions League, αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.

Οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση του Champions League στον δραματικό τελικό της Μόσχας κόντρα στην Τσέλσι, στον οποίο μάλιστα σκόραρε το μοναδικό γκολ της ομάδας του (1-1, νίκη στα πέναλτι), ενώ κατέκτησε και το αγγλικό πρωτάθλημα μετά από μια συγκλονιστική μάχη με την Τσέλσι.

Τότε κατέκτησε την πρώτη Χρυσή Μπάλα (Ballon d’Or 2008) στην καριέρα του, αναδείχθηκε παίκτης της Χρονιάς από τη FIFA (FIFA World Player of the Year), πήρε το Χρυσό Παπούτσι της Ευρώπης και βγήκε παίκτης της Σεζόν στην Premier League.