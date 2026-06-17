Ο ΠΑΟΚ πλέον στρέφει το βλέμμα του στη μονομαχία της Ντιναμό Κιέβου με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα.

Αν και η Κλουζ μόνο αμελητέα ποσότητα δεν αποτελεί, η Ντιναμό Κιέβου εμφανίζεται ως το μεγάλο όνομα του ζευγαριού και η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης. Πρόκειται για έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Ουκρανίας, με πλούσια παράδοση, ευρωπαϊκές παραστάσεις και ένα ρόστερ υψηλής αξίας.

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