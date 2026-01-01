Το 2026 ήρθε και αναμένεται να είναι ένα έτος γεμάτο γεγονότα με το Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα φιλοξενηθεί στη Βόρεια Αμερική, να κλέβει τα φώτα.

Ένα πολύ σημαντικό, όσο και κρίσιμο γεγονός, για πολλούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχοντας ήδη κατακτήσει το 2022, στο Κατάρ, το μόνο τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του, ο «ψύλλος» μπορεί πλέον να ονειρεύεται φέτος το νταμπλ με την «Αλμπισελέστε».

Εν τω μεταξύ, ο πρωταθλητής του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι απόλαυσε την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του. Την Πέμπτη, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε ένα απλό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα χρονιά: «Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2026!! Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλους». Απλό, όπως ακριβώς ο Λιονέλ Μέσι.