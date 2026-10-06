Το Ροζάριο υποκλίνεται στον Λιονέλ Μέσι και τον ευχαριστεί για την πορεία στην εθνική Αργεντινής με… μία φανέλα γιγαντιαίων διαστάσεων!

To «αντίο» που κανείς ποδοσφαιρόφιλος δεν είναι έτοιμος να ακούσει είναι προ των πυλών! Τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου (02:00) ο Λιονέλ Μέσι θα γράψει τον επίλογο στη μυθική διαδρομή του στην Αλμπισελέστε στη φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν.

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