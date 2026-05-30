Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, στον πρώτο τελικό της ιστορίας της διοργάνωσης ανάμεσα σε γαλλική και αγγλική ομάδα.

Οι «κανονιέρηδες» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6’, όταν ο Μαρκίνιος απομάκρυνε άτσαλα, η μπάλα κατέληξε στον Τροσάρ και από εκεί στον Χάβερτς, ο οποίος έφυγε στον χώρο και εκτέλεσε τον Σαφόνοφ από πλάγια θέση για το 1-0. Ο Γερμανός έγινε έτσι ο τρίτος παίκτης που σκοράρει σε τελικό Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες, μετά τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Μάριο Μάντζουκιτς, έχοντας βρει δίχτυα και το 2021 με την Τσέλσι.

