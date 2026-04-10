Πληροφορίες από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, μεταδίδουν την είδηση ότι το Σινσινάτι προσπαθεί να δελεάσει τον Νεϊμάρ για να μετακομίσει από τη Βραζιλία στο MLS.

Την ώρα που ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί αγώνα δρόμου με τη Σάντος για να συμπεριληφθεί στις τελικές κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, πληροφορίες από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι το Σινσινάτι έχει προσεγγίσει τον πολύπειρο μεσοεπιθετικό με σκοπό να τον πείσει να αφήσει τη Βραζιλία και να μετακομίσει στο MLS.

