Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί, μετά από 13 χρόνια, από το Μιλγουόκι και σήμερα είπε το δικό του συγκινητικό αντίο στην ομάδα που πίστεψε σε αυτόν.

Ο «Greek Freak», ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στους Μαϊάμι Χιτ, αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους Μπακς, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με όλες τις δυνατές στιγμές έζησε με τα «ελάφια».

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