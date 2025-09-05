Αξέχαστη θα μείνει στον Λιονέλ Μέσι η 5η Σεπτεμβρίου 2025, καθώς αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την φανέλα της εθνικής Αργεντινής σε εντός έδρας αναμέτρηση.

Ο «τελευταίος χορός» του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής, συνοδεύθηκε από μία εξαιρετική εμφάνιση, με τον αρχηγό της «αλμπισελέστε» να σκοράρει δις και να οδηγεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία άνετη νίκη επί της Βενεζουέλας με 3-0, στο πλαίσιο της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στην ζώνη της Νότιας Αμερικής.

Μάλιστα ο «Πούλγκα» δάκρυσε βγαίνοντας στο γήπεδο μαζί με τους τρεις γιους του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου αλλά και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, μοιράστηκε τη δική του συγκίνηση, γράφοντας: «Ήταν μια πολύ ξεχωριστή βραδιά που ακόμα με αφήνει άφωνο. Ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι κι αν φέρει το μέλλον, μόνο ο Θεός ξέρει… Πάμε Αργεντινή!».

I don’t want to know how I will handle in his very last game because I am in tears now for his last Argentina home game. I keep having flashbacks to 2006 when I first saw his Argentina debut at the World Cup…🥹

pic.twitter.com/u8ccVJmc6S — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) September 4, 2025

😭🇦🇷 Leo Messi couldn’t hold back the emotions during the national anthem…

The whole world feels this moment 💔🐐 If this is truly the last dance at home, what a legendary journey it has been 🙌✨#MessiDay #Messi #Argentina pic.twitter.com/pyAwsnmP1g — Truth Vibe ⭐ (@GlobeStoryHQ) September 5, 2025