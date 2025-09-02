Ένα συγκινητικό τατουάζ με τον Ντιόγκο Ζότα έκανε ο Ρούμπεν Νέβες.

Ο μέσος της Αλ-Χιλάλ ήταν επιστήθιος φίλος με τον εκλιπόντα, κι έτσι αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο τατού στην γάμπα του αριστερού του ποδιού με τον ίδιο να αγκαλιάζει τον αδικοχαμένο άσο της Λίβερπουλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νέβες θα τιμήσει τη μνήμη του φίλου του και με μια ακόμη κίνηση, φορώντας από τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής Πορτογαλίας τη φανέλα με το «21» του Ζότα, κρατώντας έτσι ζωντανή την παρουσία του στο γήπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντιόγκο Ζότα και ο 25χρονος αδελφός του, Αντρέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πεναφιέλ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο, στις 3 Ιουλίου, στην επαρχία Ζαμόρα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια, σοκάροντας το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.