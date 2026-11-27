Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει προσαρμοστεί για τα καλά στη νέα πραγματικότητα στο Μπράιτον. Τη φετινή περίοδο έχει καταφέρει να κερδίσει με το μέρος του ακόμα και τον πιο δύσπιστο οπαδό των Γλάρων, βρίσκοντας δίχτυα με συνέπεια σε Αγγλία και Ευρώπη.

Από Νοέμβρη μήνα έχει καταφέρει να φτάσει τα έξι γκολ και τις τέσσερις ασίστ σε 15 συμμετοχές, με τελευταία υπογραφή το τέρμα που πέτυχε στη νίκη της Μπράιτον με 4-0 απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για το Conference League.

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