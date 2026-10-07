Ένα «αντίο» που κανείς δεν ήθελε να έρθει. Ένα γήπεδο που δεν ήθελε να αδειάσει. Και ένας άνθρωπος που για 21 χρόνια έκανε μια ολόκληρη χώρα να ονειρεύεται. Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Αργεντινής στο «Μονουμεντάλ». Και φρόντισε να φύγει όπως ακριβώς έζησε αυτή την διαδρομή: με την μπάλα στα πόδια και όλους τους προβολείς πάνω του. Γκολ, δύο ασίστ, αποθέωση από την κατάμεστη εξέδρα και βαθιά συγκίνηση.

Αυτά συνέθεσαν το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορία του που ξεπέρασε το ποδόσφαιρο.

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