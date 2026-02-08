Η ιστορία της 41χρονης Αμερικανίδας θρύλου του αλπικού σκι Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου Κορτίνα 2026 έγραψε ένα οδυνηρό τελευταίο κεφάλαιο την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνησή της στον τελικό της κατάβασης γυναικών στο Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, η Βον έχασε τον έλεγχο όταν το δεξί της μπατόν σκόνταψε σε πύλη της διαδρομής. Η θρυλική σκιέρ περιστράφηκε στον αέρα και έπεσε βίαια στο έδαφος, με το κεφάλι της να χτυπά στο χιόνι. Το διάσημο κέντρο αλπικού σκι Tofane βυθίστηκε στη σιωπή, καθώς οι διασώστες έσπευσαν κοντά της.

