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Το Βέλγιο πέρασε με επιτυχία από τη Σμύρνη και «πέταξε» την Τουρκία στη League B του Nations League, ενώ η Κύπρος έμεινε όρθια στην Αρμενία και… βλέπει μπαράζ ανόδου.

Το Βέλγιο άφησε πίσω τη βαριά ήττα από τη Γαλλία με 4-1 στην προηγούμενη αγωνιστική, επικράτησε εκτός έδρας 2-1 της Τουρκίας, «σκαρφάλωσε» προσωρινά στην πρώτη δυάδα του ομίλου Α’ και… περιμένει. Στην αντίπερα όχθη, η γειτονική μας χώρα έμεινε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι στη διοργάνωση με άδεια χέρια και πήρε τον δρόμο… για τη League B’.

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