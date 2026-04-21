Η Άστον Βίλα θα κλείσει τη βόρεια κερκίδα του Villa Park την επόμενη σεζόν, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες επέκτασης, ώστε να φιλοξενήσει περισσότερους από 50.000 θεατές, εν όψει του Euro 2028.

Σύμφωνα με τις εργασίες ανακαίνισης, η χωρητικότητα του σταδίου θα μειωθεί σε περίπου 37.000 θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026/27.

«Για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, ο σύλλογος θα περιορίσει την αναστάτωση σε μία μόνο σεζόν, αντί να την επεκτείνει σε δύο σεζόν», αναφέρει η ανακοίνωση της Άστον Βίλα

Στο Euro 2028, που θα συνδιοργανωθεί από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, το Villa Park θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου ενός της φάσης των «16».

Το Villa Park έχει καταγράψει μέση προσέλευση 43.000 οπαδών στην Premier League, την τρέχουσα σεζόν, και προσέλευση 41.662 την περασμένη εβδομάδα, όταν η ομάδα του Ουνάι Έμερι, νίκησε 4-0 και απέκλεισε την Μπολόνια στα προημιτελικά του Europa League.