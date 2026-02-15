Νεαροί φίλοι και των δύο ομάδων απεικονίζονται σε βίντεο που ανήρτησε η Αθλέτικ Μπιλμπάο να παίζουν μπάλα έξω από το γήπεδο, πριν την εκκίνηση του αγώνα της ομάδας του Ερνέστο Βαλβέρδε με την Οβιέδο.

Οβιέδο και Αθλέτικ Μπιλμπάο διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους για την 24η αγωνιστική της La Liga με την τελευταία να καταφέρνει να παίρνει την νίκη με σκορ 1-2.

Ωστόσο, πριν την εκκίνηση της αναμέτρησης, μικρά παιδιά φορώντας φανέλες και των δύο ομάδων, έβαλαν δύο μπουφάν για δοκάρια και έπαιξαν μπάλα στην πλατεία του Οβιέδο, ξυπνώντας αναμνήσεις από άλλες εποχές.

