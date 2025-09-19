Ο Νόα Λάιλς «έγραψε» ιστορία σήμερα στο Τόκιο, κατακτώντας για τέταρτη διαδοχική φορά τον παγκόσμιο τίτλο στα 200μ.

Ο 28χρονος Αμερικανός χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά ήταν αυτός που τελικά επικράτησε με 19.52, πολύ κοντά στο 19.51 του χθεσινού ημιτελικού, που αποτελεί και την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ έκαναν το «1-2», με τον Κένι Μπέντναρεκ να καταλαμβάνει τη… συνήθη γι’ αυτόν δεύτερη θέση με 19.58, ενώ ο νεαρός Τζαμαϊκανός Μπράιαν Λέβελ πήρε την τρίτη θέση με 19.64 (ατομικό ρεκόρ) και επιβεβαίωσε ότι έρχεται με… φόρα.

Μεγάλος χαμένος της μάχης ήταν ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο Λετσίλε Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα, ο οποίος, αν και σημείωσε την ταχύτερη φετινή επίδοσή του με 19.65, έμεινε τέταρτος και εκτός βάθρου.