Ο Ράι Μπέντζαμιν πρόσθεσε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή δίπλα σε εκείνον του Ολυμπιονίκη των 400μ. εμπόδια, κερδίζοντας τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο.

Ο 28χρονος Αμερικανός έδειξε πολύ δυνατός και, ειδικά μετά τα μισά της κούρσας, κυριάρχησε και πήρε διαφορά. Αν και έριξε το τελευταίο εμπόδιο, κράτησε την πρωτοπορία και τερμάτισε στην πρώτη θέση με 46.52, αντέχοντας στην επίθεση του Βραζιλιάνου Άλισον Ντος Σάντος (νικητή το 2022 στο Γιουτζίν και δύο φορές «χάλκινου» Ολυμπιονίκη), ο οποίος με 46.84 πήρε τη δεύτερη θέση.

Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι οι κριτές αρχικά ακύρωσαν τον Μπέντζαμιν, θεωρώντας ότι το εμπόδιο που έριξε επηρέασε τον αθλητή που έτρεχε στη διπλανή διαδρομή. Η ομάδα των ΗΠΑ κατέθεσε άμεσα ένσταση και δικαιώθηκε, με τον Αμερικανό να… αποκαθίσταται στα επίσημα αποτελέσματα και να κατακτά το χρυσό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή του (είχε δύο ασημένια και ένα χάλκινο στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, ενώ οι μοναδικοί παγκόσμιοι τίτλοι του είχαν έρθει στη σκυταλοδρομία 4Χ400μ.).

Την τρίτη θέση (όπως το 2019 στην Ντόχα) πήρε ο έμπειρος Αμπντεραχμάν Σαμπά από το Κατάρ με 47.06, ενώ η μεγάλη απογοήτευση ήταν ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Κάρστεν Βάρχολμ. Ο Νορβηγός, αν και έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, δεν είχε δυνάμεις στην τελική ευθεία και έμεινε πέμπτος με 47.58.