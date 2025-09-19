Η Φέμκε Μπολ υπερασπίστηκε με σχετική άνεση τον τίτλο της στα 400μ. εμπόδια, κερδίζοντας τον τελικό του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Από τη στιγμή που η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν επέλεξε φέτος τα 400μ. «απλά», η Ολλανδή αθλήτρια ήταν το μεγάλο φαβορί και επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, σημειώνοντας μάλιστα την ταχύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 51.54.

Η Αμερικανίδα Τζάσμιν Τζόουνς πήρε τη δεύτερη θέση με 52.08, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Σλοβάκα Εμα Ζαπλετάλοβα με 53.00. Στα 35 της χρόνια, η Αμερικανίδα Νταλιλά Μουχάμαντ, «χρυσή» Ολυμπιονίκης στο Ρίο και «ασημένια» στο Τόκιο, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει ένα πέμπτο ατομικό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μένοντας 7η.