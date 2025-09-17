Αλλαγή… φρουράς στα 3.000μ. στιπλ γυναικών, με την Φέιθ Τσέροτιτς να «αποκαθηλώνει» την Γουίνφρεντ Γιάβι και να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Η 21χρονη Κενυάτισσα, που ήταν τρίτη τόσο το 2023 στη Βουδαπέστη, όσο και στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, είχε πολύ περισσότερες δυνάμεις στα τελευταία 200μ. από την κάτοχο του Ολυμπιακού και του παγκόσμιου τίτλου (η οποία είναι επίσης από την Κένυα, αλλά εκπροσωπεί το Μπαχρέιν) και πήρε καθαρά τη νίκη με 8:51.59, που μάλιστα αποτελεί και ρεκόρ αγώνων.

Η Γιάβι έμεινε αυτή τη φορά δεύτερη με 8:56.46, ενώ η Σέμπο Αλμάγιου από την Αιθιοπία ολοκλήρωσε το βάθρο με 8:58.86.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περούθ Τσεμουτάι από την Ουγκάντα, «χρυσή» Ολυμπιονίκης στο ίδιο στάδιο το 2021 και «ασημένια» πέρυσι στο Παρίσι, είχε πτώση στα μισά της κούρσας και εγκατέλειψε τον αγώνα.

Επιπλέον, η νικήτρια του 2022 Νόρα Τζερούτο, που εκπροσωπεί το Καζακστάν (κι αυτή από την Κένυα), δεν πέρασε καλά τη λίμνη στην τελευταία στροφή και, ενώ πήγαινε ολοταχώς για το χάλκινο μετάλλιο, έμεινε έκτη.