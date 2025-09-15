Απίστευτη έκπληξη σημειώθηκε στον τελικό των 3.000μ. στιπλ ανδρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Ο Νεοζηλανδός Τζορτζ Μπίμις ήρθε από το… πουθενά για να υποχρεώσει τον Σουφιάν Ελ Μπακαλί στην πρώτη ήττα του σε μεγάλη διοργάνωση μετά από έξι χρόνια και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Ο Μαροκινός δις Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής κόσμου έμεινε πίσω στα πρώτα δύο χιλιόμετρα της κούρσας, αλλά στη συνέχεια ανέβηκε, προσπέρασε τους πάντες και φάνηκε να καλπάζει προς ακόμη μία νίκη.

Στην τελική ευθεία, όμως, εμφανίστηκε ο Μπίμις, ο οποίος ως τώρα στην καριέρα του είχε να επιδείξει ένα χρυσό μετάλλιο στα 1.500μ., σε Παγκόσμιο κλειστού.

Με τρομερή δύναμη, ο 29χρονος Νεοζηλανδός αιφνιδίασε τον Ελ Μπακαλί (που προφανώς δεν τον… περίμενε) και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού σε 8:33.88, έναντι 8:33.95 του Μαροκινού. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο 18χρονος Κενυάτης Εντμουντ Σερέμ με 8:34.56.